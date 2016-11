Ebhausen Schüler strampeln fürs Kinoerlebnis

Ein weiterer Höhepunkt liege noch in der Zukunft: Am 22. November ist für die Ebhausener Schüler ein Fahrradkino in der Gemeindehalle geplant. Wenn die Jungen und Mädchen den Film sehen wollen, müssen mindestens zehn von ihnen auf Fahrrädern strampeln, um den notwendigen Strom für die Vorführung zu produzieren. Mit dieser Aktion will das Energieteam das Bewusstsein für das Thema Energieeffizienz schärfen.

Im EPAP für das Jahr 2017 sind einige größere Maßnahmen angedacht. Dazu gehört die Errichtung je einer Photovoltaikanlage auf dem Ebhausener Hochbehälter oberhalb des Friedhofs sowie auf dem Dach des Ebershardter Rathauses. Außerdem soll geprüft werden, ob sich die Heizsysteme in der Ebershardter Ortsmitte nicht zusammenlegen lassen, um beispielsweise das Feuerwehrhaus über eine Leitung aus dem Kindergarten mit zu versorgen und so Heizkosten zu sparen.

Eng mit diesem Bericht zusammen hing auch der Tätigkeitsbericht in Sachen Klimaschutz, erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit. Dieser umfasst im Wesentlichen die bereits in Zusammenhang mit dem EPAP angesprochenen Punkte. Zusätzlich verwies Schweikardt auf die Kooperation mit der Initiative "Ebhausen Fairwandeln", in der unter anderem ein faires Frühstück sowie ein faires Vesper organisiert wurden. Am 9. Dezember wird es noch ein faires Frühstück im Rathaus geben, aufgrund der guten Resonanz im vergangenen Jahr wieder mit anschließendem regionalem Weihnachtsmarkt.

Vom 8. bis zum 10. November wird das Expeditionsmobil der Stiftung "Expedition N" mit einer interaktiven Ausstellung, verschiedenen Experimenten und interessanten Vorträgen in Ebhausen Station machen. Am 9. November findet dort ab 17 Uhr eine Nachhaltigkeitswerkstatt mit Vertretern der Verwaltung und interessierten Bürgern statt. Dort soll alles rund um das Thema Nachhaltigkeit diskutiert und Schwerpunkte für nächstes Jahr gesetzt werden.

Außerdem werde im kommenden Jahr die Fertigstellung der Streuobstkartierung ins Auge gefasst. Auch die Teilnahme am Nachhaltigkeitstag sowie dem Energiewendetag ist geplant.

"Es läuft einiges, nicht nur im Großen, auch im Kleinen", betonte Bürgermeister Schuler. Er habe das Gefühl, die Resonanz auf diese Projekte sei gut. "Wir sind vorne draus gegangen und können stolz auf unsere Pionierleistung sein."

Räte stimmen der Vorgehensweise zu

Gemeinderat Albrecht Scheel pflichtete dem bei und lobte gleichzeitig Daniela Schweikardt für ihr "bewundernswertes Engagement": "Wir haben in Sachen Energiewende schon so viel gemacht, dass es da aus meiner Sicht keine Luft mehr nach oben gibt."

Die Gemeinderäte nahmen beide Berichte ohne Einwände zur Kenntnis und stimmten der geplanten Vorgehensweise zu.