Ebhausen Neue Bauplätze in Rotfelden

Im Mai dieses Jahres begann mit einem Baggerbiss die Erschließung des Baugebiets Ottenbühl. In den vergangenen fünf Monaten verlegte die Baufirma nach einem Bodenaushub von rund 3800 Kubikmeter unter anderem etwa 270 Meter Betonrohre, 250 Meter Wasserleitungen und Asphaltschichten in einer Größenordnung von 1500 Quadratmeter. "Das Baugebiet wurde in sehr kurzer Zeit fertiggestellt", betonte Ebhausens Bürgermeister Volker Schuler bei der Übergabe an die Bauherren. 14 Bauplätze mit einer Fläche von 450 bis 830 Quadratmeter entstanden somit auf dem rund 1 Hektar großen Gebiet im Nordosten der Gemeinde. Bis auf zwei Grundstücke sind bereits alle verkauft. Gemeinsam mit Karl-Lang, Ortsvorsteher von Rotfelden, übergab der Bürgermeister nun das Baugebiet an die Bürgerschaft. "Ich hoffe, dass sie hier eine Heimat finden und sich wohlfühlen", sagte Schuler, bevor er mit den Grundstücksbesitzern symbolisch ein Band durchschnitt.