Ebhausen Gemeinde als gutes Vorbild

Ebhausen. Die Themen Klimaschutz und Energieeinsparung werden in Ebhausen seit Jahren groß geschrieben – und daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern.

In dieser Woche legte die Verwaltung dem Gemeinderat ihr energiepolitisches Arbeitsprogramm für 2018 vor – das unter anderem eine neuerliche Zertifizierung als European Energy Award-Kommune vorsieht. Wie Daniela Schweikardt den Räten berichtete, arbeite die Gemeinde Ebhausen mit der Teilnahme am European Energy Award EEA bereits seit 2011 systematisch an Verbesserungen in den Bereichen Energieeinsparung und Umstellung auf erneuerbare Energien.

So erfolgte die erste EEA-Auszeichnung als europäische Energie- und Klimaschutzkommune 2011, und 2014 folgte eine Rezertifizierung. Im kommenden Jahr will man sich erneut um eine Auszeichnung bewerben. Und das ist mit einem besonderen Anreiz verbunden: Bei der letzten internen Beurteilung stand die Gemeinde in Sachen EEA-Ranking bei 71,6 Prozent – und ab 75 Prozent winkt eine Auszeichnung in Gold, die bislang erst neun Gemeinden in Baden-Württemberg erreicht haben.