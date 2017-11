Ebhausen "Bunker" hat sich mehr als bewährt

"Wir erfahren nur positive Resonanz"

Die "Stammgruppe", das sind etwa zwölf Leute sowie fünf aus Nagold, die regelmäßig donnerstags in das Jugendzentrum kommen, finden es toll, dass hier Spiele gespielt werden. Toll war für sie auch, dass sie am Tag vor der 10-Jahres-Feier gemeinsam Kuchen gebacken haben. "Alle haben mitgeholfen", heißt es unisono und darauf sind sie mächtig stolz. Der Kuchen wurde verkauft und der Erlös fließt dem "Bunker" für den nächsten Ausflug zu. "Geplant ist im nächsten Jahr eine Fahrt in einen Freizeitpark, vielleicht nach Haßloch in den Holiday-Park", verrät Dijana Ciglar.

Bürgermeister Schuler freut es sehr, dass die Einrichtung, die ursprünglich doch etwas unüblich galt, sich bewährt hat, nun von Ciglar begleitet und betreut wird. "Es gab noch zu keiner Zeit Ärger, alles läuft gut und wir erfahren nur positive Resonanz. Außerdem ist das Geld, das die Gemeinde hierfür investiert, gut angelegt", da ist sich Schuler sicher. Die Kosten für die Jugendeinrichtung mit einer kleinen Küche, Bar, Spielen, PC und vor allem – so die Jugendlichen – netten Menschen, trägt die Gemeinde, während die Stelle der Ortsjugendpflegerin und Schulsozialarbeiterin über das Waldhaus in Hildrizhausen getragen wird.

Da mittlerweile nicht mehr alle Jugendlichen in Vereinen aktiv sind, ist die Bereithaltung einer Einrichtung, in der sich junge Leute treffen können, aus Schulers Sicht sehr wichtig. Auch in den Ortsteilen Ebershardt und Rotfelden gibt es Jugendräume. Hier ist momentan lediglich der Raum in Ebershardt geöffnet. "Falls in Rotfelden Bedarf besteht, wird dieser auch in Betrieb genommen", so der Bürgermeister.

Wer zum Jugendtreff "Bunker" in der Gemeinschaftsschule Ebhausen kommen möchte, kann dies mittwochs von 14 bis 18 Uhr, donnerstags von 16 bis 21 Uhr und freitags von 16 bis 22. Am Freitag stehen in aller Regel Spiele auf dem Programm.