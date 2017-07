Ebhausen Rotfelder Wandertag

Die drei Strecken starten gemeinsam an der Gemeindehalle Rotfelden. In diesem Jahr wandert man in Richtung Pfrondorf hoch zur "Buchhalde" und am Waldrand entlang, wo sich die erste Kontrollstelle befindet. Dort trennen sich die Strecken. Die kleine Strecke führt zurück zur Halle. Die beiden längeren Strecken führen weiter nach Pfrondorf. Oberhalb von Pfrondorf trennen sich die Strecken. Die Zehner-Strecke führt in den Ort und über den Sportplatz Mindersbach zurück nach Rotfelden zur Halle. Die 21-Kilometer-Strecke geht weiter durch den Wald durch das Gewann Brennöfen und Härle bis oberhalb von Rohrdorf. Von dort aus geht es über Mindersbach wieder zurück zur Halle in Rotfelden. Gestartet werden kann am Samstag von 8 bis 13 Uhr und am Sonntag von 7 bis 13 Uhr. Start und Ziel ist in der Gemeindehalle im Lerchenweg in Rotfelden.

Das Team vom Wanderverein Rotfelden sorgt an beiden Tagen in der Halle für das leibliche Wohl der Gäste. Bereits an den Versorgungsstationen steht kostenloser Tee zur Verfügung oder es können Getränke erworben werden.

Bereits am 3. Oktober 2016 fand in Rotfelden ein Benefizwandertag zugunsten Mukoviszidose statt, welcher jährlich von der "ARGE Wandervereine BW-Süd" veranstaltet wird. Die Erlöse aus der Bewirtung dieses Benefizwandertages werden anlässlich des 45. Wandertages an die Mukoviszidose-Regionalgruppe Tübingen Zollernalb übergeben. Die feierliche Scheckübergabe findet statt am 23. Juli gegen 13 Uhr in der Gemeindehalle Rotfelden. Im Jahr 2000 wurde diese Aktion ins Leben gerufen und es konnten im Laufe der Jahre 56 885 Euro für Mukoviszidose kranke Menschen gespendet werden.