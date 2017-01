Dunningen Wehr mahnt Ersatz für das Arbeitstier an

In seinem Bericht führte Abteilungskommandanten Steffen Hils aus, dass die Feuerwehr bei den Einsätzen im vergangenen Jahr wieder mit dem ganzen Spektrum ihrer Leistungsfähigkeit gefordert worden sei. Zum Fahrzeugbestand der Abteilung Dunningen konnte er sowohl Positives als auch Nachdenkliches berichten. So wird der bestellte Gerätewagen Transport bis Ostern ausgeliefert. Dann wird das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) an die Abteilung Seedorf abgegeben. Beim Frühlingsfest wird das neue Fahrzeug öffentlich vorgestellt.

Nachdenkliche Worte richtete Hils an den Gemeinderat hinsichtlich des Löschgruppenfahrzeuges LF 16/12, das nun annähernd 25 Jahre alt wird. Dieses Fahrzeug sei immer als erstes im Einsatz und somit das Arbeitstier der Abteilung. In Anbetracht der Beschaffungszeiten mahnte er die Gemeindeverwaltung an, die notwendigen Schritte für eine Ersatzbeschaffung einzuleiten. Ebenso machte er auf die prekäre Unterbringungssituation aufmerksam. Löschfahrzeuge neuerer Bauart passen nicht mehr in die bestehende Garage. Schließlich bedankte sich Steffen Hils bei den Gerätewarten, die mit großem Engagement der Gemeinde viel Geld sparten, bei den Funktionsträgern und Führungskräften und nicht zuletzt bei allen Angehörigen der Einsatzabteilung Dunningen für die gelebte Kameradschaft, was ihn stolz mache. Für die Zukunft wünschte er sich, dass dies so bleibe, auch im Hinblick auf das 150. Jubiläum im Jahre 2018. Um die Organisation kümmert sich bereits der stellvertretende Abteilungskommandant Armin Straub mit den Festausschüssen. Den detaillierten Schriftführerbericht übernahm für den verhinderten Ralf Hemminger Armin Straub. So wurde die Einsatzabteilung Dunningen im abgelaufenen Jahr zu 21 Einsätzen alarmiert. Die Abteilung besteht aus 50 Mitgliedern und ist somit gut aufgestellt. Viele Mitglieder besuchten Lehrgänge auf Kreisebene, außerhalb des Landkreises und an der Landesfeuerwehrschule. Kassierer Dominik Mauch konnte von einem positiven Jahresergebnis berichten.

Bürgermeister-Stellvertreter Helmut Faller nahm die einstimmige Entlastung vor. In seinem Grußwort bedankte er sich seitens der Gemeinde für die ständige Einsatzbereitschaft. Zudem ging er noch kurz auf die Unterbringungs- und Standortsituation ein.