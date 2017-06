Dunningen. Vier Personen und ein Traum: "Broken Silence" hat es geschafft, sich als akustische Band mit Covermusik im Kreis Rottweil einen Namen zu machen. Der Terminkalender ist mittlerweile ganz schön voll. Wer sie buchen möchte, sollte früh anfragen, und das kommt nicht von ungefähr. Denn wenn sie loslegen, hält es niemanden mehr auf seinem Stuhl. Patrick Held am Schlagwerk, Marcel Mauch am Akustikbass, Henrik Noder mit Gesang und Akustikgitarre und Christina Schaumann mit Gesang und wechselnden Instrumenten von der Tröte bis hin zum Akkordeon sorgen für einen musikalischen Mix, der ankommt. Seit knapp einem Jahr sind sie in dieser Formation unterwegs. Es werden Klassiker gecovert, die jeder kennt. Aber auch Oldies und andere rockige Lieder, die die Band begeistern, sind im Repertoire. Ein Bandmitglied will in Zusammenarbeit mit einem Produzenten demnächst eigene Lieder schreiben. Bei den Auftritten können die Fans auch schon mal spontan Musikwünsche anbringen, die ohne Umschweife gespielt werden. Nicht nur Privatpartys, auch größere Festivitäten wie das Waggon Open Air in Oberndorf werden von "Broken Silence" gerockt. Regelmäßig zeigen sie in Clubs, Bars und Kneipen ihr musikalisches Können. Durch ihre bodenständige und sympathische Art verzaubern sie Jung und Alt. Die Band ist unter "Broken Silence" bei Facebook zu finden.