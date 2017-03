Dunningen Unterricht läuft eben nicht nach 08/15

Dunningen. Rektorin Katharina Hirt und Konrektor Mario Munding ist die Vorfreude anzumerken. In Hirts Büro sind die Pläne an Stellwänden angeheftet. Die Bauarbeiten sollen baldmöglichst beginnen. In den Plänen sei vieles umgesetzt, was wünschenswert gewesen sei. Auf die großzügige Mensa, in der Hirt sich auch die eine oder andere Veranstaltung, beispielsweise Vorträge, vorstellen kann, und die moderne Küche sind die beiden besonders stolz.

Die Schule sei bei den Planungen immer mit im Boot gewesen. "Wir waren immer auch Beteiligte", betont Hirt im Gespräch mit unserer Zeitung. Mehr Platz ist vor allem wichtig. Künftig sollen die Klassen 5 und 6 im bestehenden Gebäude untergebracht werden, die Klassen 7 und 8 im Neubau und die Klassen 9 und 10 im sogenannten Ostbau.

Im Neubau wird ein Raum für Textiles Gestalten das Untergeschoss einnehmen. Auch die Gemeinde wird dort Räumlichkeiten nutzen, beispielsweise als Archiv. Das Erdgeschoss wird vor allem die Mensa beherbergen. Bei der Planung der Küche habe sich sogar das Personal eingebracht, erläutert die Rektorin weiter. Erfahrungen aus der Praxis konnten so eingearbeitet werden. Gegessen wird in zwei Schichten. Das Erdgeschoss des Neubaus wird außerdem mit einem überdachten Vorraum ausgestattet.