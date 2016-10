Dunningen Stephan Kröger steht vor der Entlassung

Dies kündigte die Behörde in einem Schreiben an, das am Wochenende auf den Weg gebracht wurde. Kröger wurde damit gleichzeitig ein Monat Zeit eingeräumt, sich zu den Absichten des Landratsamts zu äußern. Damit geht die Behörde, wie der Erste Landesbeamte Hermann Kopp bestätigte, nicht mehr davon aus, dass der kranke Schultes in absehbarer Zeit wieder dienstfähig wird und ins Dunninger Rathaus zurückkehrt.

Bevor die Entscheidung der Entlassung allerdings endgültig gefällt werde, habe Kröger das Recht, auf das Schreiben zu reagieren, stellte Kopp klar.

Wenn sich Kröger nicht äußere, werde ihn das Landratsamt als Rechtsaufsicht nach Ablauf eines Monats entlassen, kündigte Kopp an. Sollte Kröger allerdings reagieren, werde sich das Landratsamt mit dessen Einlassungen beschäftigen und prüfen, ob sie stichhaltig sind.