Dunningen Polka erklingt im Gottesdienst

Der Musikverein umrahmte unter der Leitung von Dirigent Michael Koch zunächst den feierlichen Gottesdienst in der Dunninger Kirche. Die Stücke hatte sich Hans-Peter Schumacher, der das Repertoire des Vereins aufgrund seiner langjährigen Mitgliedschaft beinahe auswendig kennt, selbst ausgesucht. So staunten die Besucher des Gottesdienstes nicht schlecht, als plötzlich die Polka "Ein halbes Jahrhundert" erklang.

Nach der Kirche spielte der Musikverein noch einige Musikstücke auf dem Kirchplatz, während sich die Familie, Freunde und Bekannten des Jubelpaars am Buffet bedienten. Sichtlich gerührt dankte Schumacher seinen Musikerkollegen für ein Geschenk, das der stellvertretende Vorsitzende Dominik Mauch übergab, und die musikalische Umrahmung. Er wolle noch so lange wie möglich den Verein an der Tuba unterstützen. "Mich werdet ihr so schnell nicht los", meinte er mit einem Augenzwinkern.