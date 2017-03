Dunningen Neues Fahrzeug und Gerätehausumbau genießen Priorität

Einleitend merkte Hils an, dass im abgelaufenen Jahr abermals das komplette Spektrum an Einsatzszenarien geboten war. Die Ausbildung wurde in allen Bereichen vorangetrieben, die Feuerwehr sei insgesamt weiter zusammengewachsen. Auch die Ausrüstung konnte verbessert werden, was sich beispielsweise bei einem Brandeinsatz im Juli in Seedorf zeigte, der die ganze Leistungsfähigkeit der Feuerwehr gefordert, aber auch gezeigt habe, wie gut die drei Abteilungen zusammenarbeiten. Dieser Einsatz habe der Feuerwehr hohes Ansehen eingebracht.

Für die Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung zollte der Kommandant der Mannschaft großes Lob. Die Absolventen der Grundausbildung hätten sich zu einer Wettkampfgruppe für das bronzene Leistungsabzeichen zusammengefunden. Als Meilenstein bezeichnete Hils die Neubeschaffung des Gerätewagens "Transport", der Anfang Mai ausgeliefert wird.

Schriftführer Ralf Hemminger ging auf die absolvierten Lehrgänge und besonderen Ereignisse im Jahresverlauf ein. Die Feuerwehr Dunningen besteht aus 101 Einsatzkräften, davon drei Frauen. 33 Prozent der aktiven Einsatzkräfte hatten Lehrgänge besucht. Die Altersabteilung hat 28 Mitglieder und die Jugendfeuerwehr besteht aus zwölf Mädchen und Jungen. Einsatztechnisch gesehen war es ein eher ruhiges Jahr, so hatte die Feuerwehr Dunningen 28 Einsätze zu bewältigen.