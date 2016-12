Dunningen Marvin führt ein echtes Hundeleben

Wie seine Kontrahenten Dinah Banholzer (6a), Marie Kern (6b) und Linus Geray (6c) hatte er in seiner Klasse sein Lieblingsbuch "Ich – einfach tierisch" vorgestellt, ein Stück daraus vorgelesen und sich als Klassensieger durchgesetzt. Nun ging es vor einer Jury aus Deutschlehrern, Schulleiterin Katharina Hirt und Büchereileiterin Nadja Broghammer darum, aus einem vorher unbekannten Text vorzulesen.

Bewertet wurde dabei die Fähigkeit, den Text flüssig und sicher vorzutragen und die Stimmung und Atmosphäre der jeweiligen Textstelle einzufangen und umzusetzen. "Kino im Kopf" sollte dadurch beim interessiert lauschenden Publikum entstehen. Die Mitschüler sollten sich hineinversetzt fühlen in die skurrile Welt des 13-jährigen Marvin, der nach einem Sturz mit dem Mountainbike aus seiner Ohnmacht erwacht und entsetzt feststellen muss, dass er plötzlich zu einem Hund geworden ist.

Es gelang Janne Schumacher besser als seinen Konkurrenten, sein Publikum in diese Fantasiewelt eines "Hundelebens" mitzunehmen, seine verzweifelten Versuche, sich seiner menschlichen Familie mitzuteilen, glaubhaft darzustellen. Als Lohn für seine Leistung konnte Janne am Ende aus der Hand von Schulleiterin Katharina Hirt die verdiente Sieger-Urkunde und einen Buchgutschein entgegennehmen. In der nächsten Runde des bundesweiten Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels wird der Sieger die Eschachschule beim Kreisentscheid gegen die Schulsiegerinnen anderer Schulen vertreten.