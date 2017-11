Der Liederkranz Dunningen stattet am Volkstrauertag dem Haus am Adlerbrunnen traditionell einen Besuch ab. Der Vorsitzende Karl Geist begrüßte die Gäste in der vollbesetzten Cafeteria. Unter der Leitung von Hermann Schneider unterhielt der gemischte Chors die Besucher mit einem bunten Programm. Im Namen der Sozialgemeinschaft bedankte sich Hans-Peter Storz für den bunten Melodienstrauß. Foto: Storz