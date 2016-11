Dunningen Landratsamt entlässt Bürgermeister

Stillstand im Rathaus

Nach seinem Amtsantritt im September 2014 tat Kröger ziemlich genau ein Jahr Dienst an seinem Schreibtisch im Rathaus. Im Oktober des vergangenen Jahres meldete er sich erstmals krank. Was zunächst wie ein vorübergehender Ausfall aussah, zog sich immer mehr hin.

Die Mitarbeiter der Verwaltung legten sich ins Zeug, und so lief das Tagesgeschäft, zwar unter großen Anstrengungen, aber dennoch fast reibungslos weiter. Einen weiteren Aderlass für die Gemeinde bedeutete der Weggang von Kämmerer Lothar Kopf als Erster Beigeordneter nach Oberndorf. Allmählich wurde aber klar, dass es so nicht weitergeht. Wichtige Dinge konnten nicht entschieden werden, fällige Investitionen wie der millionenschwere Schulneubau konnten nicht auf den Weg gebracht werden.

Schließlich beschloss der Gemeinderat, einen Amtsverweser einzusetzen. Eine Lösung fand sich mit Peter Schumacher, selbst Dunninger und seit vielen Jahren Hauptamtsleiter der Gemeinde Aichhalden. Endlich ging es in der Eschach-Gemeinde wieder voran. Die Dinge bewegten sich wieder in Dunningen. Wer sich allerdings kaum bewegte, war der kranke Bürgermeister. Krankmeldungen kamen im Dunninger Rathaus stets auf den letzten Drücker an. Der Schultes nahm nur zögerlich den vom Landratsamt verfügten Besuch beim Amtsarzt wahr. Der Erste Landesbeamte nannte eine bessere Kooperation durch Kröger öffentlich "wünschenswert". Auch bei der Bewertung der Ergebnisse der Untersuchung war Kröger nicht sonderlich hilfreich.

Langsam verlor das Landratsamt die Geduld, und nach Prüfung der Sachlage kündigte es dem Bürgermeister an, dass es beabsichtige, ihn aus dem Dienst zu entlassen. Krögers Reaktion darauf ließ ebenfalls auf sich warten. Als er sich schließlich geäußert hatte, sah der Erste Landesbeamte keine Änderung der Situation und stellte die Entlassverfügung jetzt zu.

Mit diesem Schritt könnte der Fall Kröger zum Jahresende endgültig erledigt sein. Damit könnten bald reguläre Bürgermeisterwahlen anstehen. Vermutlich im zeitigen Frühjahr.