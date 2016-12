Dunningen Lampenfieber besiegt

Mit der Melodica, einem idealen Vorinstrument zum Akkordeon, begann die Reihe der Vorträge mit fünf jungen Akteuren. Viel Freude war zu spüren, als die Gruppen der musikalischen Früherziehung von Leila Witz mit verschiedenen Schlaginstrumenten auch singend und tanzend am Werk waren. Die einzelnen Schüler und ihre Vorträge wurden von Musiklehrer Dieter Witz vorgestellt. Trotz spürbarem Lampenfieber konnten die vielen Gäste sehr reife Darbietungen auf drei Bühnen wechselweise mit Akkordeon und Keyboard hören und reicher Beifall war der Lohn für die Solisten und Gruppen. Mit zunehmendem Alter steigerte sich auch der Schwierigkeitsgrad der einzelnen Titel. Besonders aufhorchen ließen dabei Luca Haag am Keyboard sowie Paul Ginter und Julia Flaig am Akkordeon. Auch das Jugendorchester Abschluss des fast dreistündigen Programms konnte überzeugen und durfte zum Besuch des Nikolaus überleiten, der viel Lob in seinem goldenen Buch stehen hatte.