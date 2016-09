Dunningen In LackendorfzeitweiseVollsperrung

Bushaltestellen Krone und Härle können nicht angefahren werden

Während der Vollsperrung kann die Bushaltestelle am Rathaus angefahren werden, jedoch ist eine Weiterfahrt in Richtung Dunningen nicht über die Dunninger Straße möglich. Die Bushaltestelle an der "Krone" kann nicht angefahren werden, die Haltestelle Härle ist nicht über die Dunninger Straße zu erreichen.