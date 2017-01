Dunningen Holzäpfelzunft: Tausende säumen Straßen beim Umzug

Pfarrer Hermann Barth, der die Messe unter dem Thema "Wie viele Masken braucht der Mensch" zelebrierte, begrüßte das Holzäpfelgremium, Holzäpfel und Narren im Häs aus nah und fern, die Musikkapelle Dunningen und die Band Mosaik, die die Messe mit Liedern aus dem extra erstellten Liederheft umrahmten. Die traditionelle Narrenpredigt hielt Gildemeister Karl Storz.

Danach war der Zunftmeisterempfang in der Festhalle angesagt, vom MV Dunningen eingeleitet, und von Präsident Martin Mauch eröffnet. Dazu begrüßte er ehemalige Präsidenten der Holzäpfelzunft, Ehrengäste sowie die Präsidenten der eingeladenen Zünfte und deren Vertreter. Dann übergab er das Wort an Amtsverweser und Schirmherr Peter Schumacher. Dieser begrüßte den Landtagsabgeordneten Gerhard Aden, Kreisrat Rainer Pfaller, die Präsidenten Berthold und Seepold, "Platzhirsch" Martin Mauch und die Zunftmeister. Schumacher erläuterte, dass er nur unter strengen Auflagen zum Schirmherrn gemacht worden sei. So wurde ihm vorgeschrieben, an allen Veranstaltungen teilzunehmen – egal als Redner, Musiker oder einfacher Besucher –, anständig gekleidet zu erscheinen, und vor allem zu später Stunde nicht die Muttersprache zu verlieren, und die Festmeile aufrecht zu verlassen.

Die Gemeinde sei stolz auf ihre Zunft, sagte Schumacher. Sie sei eine Botschafterin für Kultur und Brauchtum. In diesem Verständnis gratulierte er der Zunft zum Jubiläum. Nach dem Grußwort Schumachers beorderte Martin Mauch die Vertreter der Zünfte der Reihe nach zu sich ans Rednerpult, wo Dankesworte und Gastgeschenke hin- und hergingen.