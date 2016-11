Dunningen "Dart ist Trumpf" holt den Titel

Los ging es mit der Vorrunde in vier Gruppen am Samstag um 16 Uhr. Im Modus "301 normal Out" wurde in 45 Begegnungen ermittelt, welche Mannschaften sich direkt fürs Viertelfinale qualifizieren und welche diesen Schritt über die Playoffs für die Zweit- und Dritt-Platzierten schaffen. Trotz einiger klar entschiedener Partien merkte man anhand der meist spannenden und knappen Ergebnisse, dass viele Mannschaften lange trainiert hatten und nicht zum ersten Mal dabei waren.

Während sich die Favoriten der anderen Gruppen durchsetzen konnten, wurde überraschend in der Gruppe A der Neuling "Karl Mauch Stuckis" Gruppensieger und qualifizierte sich auch direkt für das Viertelfinale. In den vor dem Viertelfinale ausgespielten Playoffs setzten sich die "Guckamusik Saidorf" und die "Neger Männer" klar mit 3:0 durch, während die "Holzäpfel 1" und "tevlaa bhc" ihre kleinen Probleme hatten und sich erst im entscheidenden Doppel den Sieg sichern konnten.

Die Viertelfinals waren für "Karl Mauch Stuckis", "DC Geinfach" und "Dart ist Trumpf" eine klare Angelegenheit. Sie sicherten sich den Halbfinaleinzug ebenso wie "tevlaa bhc". Doch Letztere benötigten abermals das entscheidende Doppel.