Dunningen Damit sie nicht im Kleiderkasten liegen bleiben

Großes Lob nahmen auch Brigitte Roth, Gerlinde Hangst und Susanne Hölz entgegen, die in mühevoller Arbeit die neuen Kleidle geschaffen hatten.

Aktiv und fleißig an Umzügen teilnehmen

Abschließend appellierte Holzer an alle Kleidlesbesitzer in der nun begonnen närrischen Saison diese nicht im Kleiderkasten liegen zu lassen, sondern vor allem aktiv an den Umzügen teilzunehmen.