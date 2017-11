Dotternhausen Vom Gassenhauer bis zur Operette

Im letzten Teil des Musikmenüs gab es ein Medley aus "Die Chárdasfürstin". Durch Dirigentin und Solosängerin Stephanie Simon, dann aus eigener Reihe des Chores, Solosänger Ewald Schäfer, sowie Albert Wochner, gestaltete sich das gesamte Programm sehr interessant und abwechslungsreich.

Nicht zu vergessen die Pianistin Timea Böhm-Grebur, die den Chor am Klavier begleitete. Die immer wieder eingefügten, kleinen Requisiten und Szenen, die zum jeweiligen Gesang passten, kamen ebenfalls gut an. Zum Beispiel beim "Mörder ist immer der Gärtner" gab es tatsächlich in der Schlussstrophe den Butler, der den Gärtner meuchelte – und das Geheimnis war aufdeckt; denn der Mörder war nämlich der Butler.

Für "Ascot Gavotte" aus "My Fair Lady" brauchte der Chor das Hufgetrappel der Pferde. Der Einsatz des Publikums war gefragt und auf Stephanie Simons Handzeichen hin funktionierte das einwandfrei. Nur auf die Anregung der Chorleiterin "Es darf auch gewiehert werden, wenn sich jemand berufen fühlt", wollte niemand so recht eingehen.

Danach der Jägerchor der Männer, wunderbar gesungen und inszeniert. Der Applaus wollte nicht enden. Die Damen des Chores zeigten sich als Grisetten aus "die lustige Witwe", auf der Bühne herrschte ein bisschen Pariser Flair. "Ja, das Studium der Weiber ist schwer", war danach ein krönender Abschluss.

Das Publikum war begeistert über die gut inszenierte und musikalische Darbietung des Chores. Mit der Zugabe, "Alles ist gut" endete der Konzertabend, der eine sehr gelungene Lied-Mischung bot – eben ein buntes Potpourri aus dem Repertoire des Liederkranzes.

Die Konzertbesucher dankten es mit anhaltendem Applaus und meinten:

"Schee war’s, kurzweilig war’s."