Dotternhausen Spezielle Art der Demokratie

Wer die Dinge verfolgt, merkt: es stinkt an allen Ecken und Enden. Man spricht schon von "Dotternhausener Demokratie". Aus Erfahrung kann ich beurteilen, was das bedeutet. Vorne dran die Rathauschefin. Sie redet alles schön, beschwichtigt, verweigert, droht. Also die ganze Palette.