Dotternhausen Plettenberg-Abbau: Räte stimmen für Bürgerentscheid

Acht Räte und Bürgermeisterin Monique Adrian sprachen sich für, Siegfried Rall gegen einen Entscheid in dieser Sache aus. Vorgeschlagen worden war ein solches Vorgehen im Rahmen einer Klausurtagung des Gremiums.

Adrian stellte den Vorschlag des Gemeinderats zu den Maximalgrenzen der Steinbruch-Erweiterung vor, der gegenüber der Holcim-Planung rund vier Hektar weniger Fläche vorsieht. Die von den Initiatoren des Bürgerbegehrens vorgeschlagenen Abbaugrenzen beinhalten freilich eine noch viel kleinere Abbaufläche. Die Gemeinde will vor allem im Bereich der Albvereinshütte einen größeren Abstand zum Bruch und den dortigen Baumbestand erhalten. Zudem wird an der gegenüberliegenden Traufkante der Erhalt eines Waldstücks gefordert. Zudem sollen entlang des erweiterten Steinbruchs Böschungen analog zur Genehmigung von 1977/82 angelegt werden, was sich ebenfalls auf den Abbau auswirkt. Über diesen Vorschlag werden die Bürger am Sonntag, 19. Februar, entscheiden. Zuvor wird Ende Januar eine Bürgerversammlung abgehalten. Der Termin wird noch abgestimmt. Die vorgeschlagene Bürgerinformation am Samstag, 10. Dezember, Beginn 9.30 Uhr, entfällt, weil dieser Termin auf heftige Kritik in der Bürgerschaft gestoßen war.

Wie tief die Gräben inzwischen in Dotternhausen sind und wie verbissen die Diskussion geführt wird, wurde einmal mehr in der Bürgerfragestunde deutlich. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens löcherten Adrian mit Fragen, in denen ihr auch unterstellt wurde, sich nicht an ihren Amtseid zu halten und den Beschluss des Bürgerbegehrens nicht umzusetzen. Aufgrund der zahlreichen Zwischenrufe sowie den Beifalls- und Unmutsbezeugungen mahnte die emotional aufgewühlte Bürgermeisterin die zahlreich erschienenen Bürger mehrmals zur Ruhe. Ansonsten, mahnte sie aufgebracht, werde sie den "Saal räumen lassen".