Dotternhausen Kommt Bürgerentscheid zum Plettenberg-Abbau?

Der Gemeinderat will darüber in seiner Sitzung am Mittwoch, 23. November, entscheiden. Dabei geht es um die Festlegung der Abbaugrenzen.

Der Gemeinderat hatte sich mit dem Thema am vergangenen Samstag in einer nichtöffentlichen Klausurtagung befasst. Dabei hat das Gremium einen Vorschlag erarbeitet, der in der Sitzung vorgestellt werden soll. Angeregt wurde zudem, die Bürger über diesen Vorschlag im Rahmen eines Bürgerentscheids abstimmen zu lassen.

Das Gremium kann einen Entscheid mit einer Zweidrittel-Mehrheit beschließen; acht Räte müssten dafür stimmen. Kommt diese Mehrheit nicht zustande, entscheidet der Gemeinderat über die Grenzfestlegung. Als möglichen Termin für einen Bürgerentscheid wird Sonntag, 19. Februar, genannt.