Dotternhausen - Die Stadt Balingen und der Regionalverband Neckar-Alb machen ihre Ankündigung wahr und werden ihre Anzeigen gegen die Baugenehmigung für den geplanten dm-Markt in Dotternhausen zurückziehen. Damit entfällt auch eine für kommenden Dienstag anberaumte Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht in Sigmaringen. Wie berichtet, hat der Verwaltungsgerichtshof Mannheim bereits den sofortigen Vollzug der Baugenehmigung beschlossen und angedeutet, dass diese auch im Hauptsacheverfahren als rechtmäßig eingestuft werde. Damit kann der Markt an der B 27 gebaut werden. Anhängig ist in Sigmaringen aber noch das Verfahren wegen des Planungsgebots, das der Regionalverband gegen die Gemeinde Dotternhausen verhängt hat – ebenso wie gegen die Stadt Haigerloch, wo der Regionalverband den Bau eines dm-Markts in Stetten verhindern will.