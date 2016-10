Dotternhausen Höschele: "Es ist nicht sinnvoll, dieses Verfahren weiterzuverfolgen"

Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat nun, wie berichtet, im vorläufigen Verfahren entschieden, dass die vom Landratsamt für den Markt erteilte Baugenehmigung sofort vollziehbar ist. Damit können die Bagger in Dotternhausen rollen. Adrian geht von einem Baubeginn im kommenden Jahr aus.

Allerdings steht eine Entscheidung im Hauptsacheverfahren noch aus. Dabei geht es um die Frage, ob die Baugenehmigung rechtmäßig ist. Vieles spricht dafür, dass das Gericht dies so sieht. Daher wollen die Stadt Balingen und der Regionalverband, so hat es Balingens OB Helmut Reitemann dargelegt, dieses Verfahren nicht weiter verfolgen und die Klage zurückziehen.

Entschieden sei aber noch nichts, betont der Vorsitzende des Regionalverbands, Eugen Höschele, gegenüber unserer Zeitung. So will er in der Woche nach den Herbstferien den Ältestenrat der Verbandsversammlung einberufen, um eine Entscheidung in dieser Sache vorzuberaten. "Ich kann diese nicht vorwegnehmen", sagt Höschele, er werde aber empfehlen, das Verfahren nicht weiter zu verfolgen, weil dies nicht sinnvoll sei. Höschele: "Sollen sie den Markt halt bauen."