Dotternhausen Eine Täuschungsaktion

Und jetzt kommt’s: Eine solche Notwendigkeit steht nirgends, aber auch gar nirgends in unseren alten (und neueren) Pachtverträgen! Es ist in Wirklichkeit also eine raffinierte Täuschungsaktion. Die ganze Prozedur, die ganzen Kosten also unnötig wie ein Kropf – zum Vorteil von Holcim und zum Nachteil der Gemeinde Dotternhausen!

Frage: Ist unser Dorf eigentlich schon verkauft? Und wenn ja, Frau Bürgermeisterin Adrian, zu welchem Preis? Und wenn jetzt der Gemeinderat noch nicht mal bei einem Ja-Votum (laut Bürgermeisterin bei der Einwohnerversammlung) die jetzige Maximalgrenze zu Gunsten der Gemeinde verändern kann, obwohl dies den Bürgern bisher immer so versprochen wurde, wäre dies eine weitere Täuschung der Bürger und der Öffentlichkeit.

Und wo bitteschön ist eigentlich die notwendige Neutralitätspflicht der Bürgermeisterin und des Gemeinderates von Dotternhausen? Deshalb unbedingt ein Nein!

Hans Ulrich Schmid

Dotternhausen