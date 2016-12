Dotternhausen Ein Sitz im Gremiumbleibt künftig leer

Dass ein Sitz unbesetzt bleibt, ist nach Angaben von Bürgermeisterin Monique Adrian möglich, da die Zahl der Räte noch mindestens zwei Drittel der gesetzlichen Mindestzahl zehn beträgt. Der Gemeinderat stellte am Mittwoch bei Haller und Rall wichtige Gründe zum Ausscheiden fest; Haller gehört länger als zehn Jahre dem Gremium an, Rall führte gesundheitliche Gründe an. Bei Markus Schnekenburger wurde kein Hinderungsgrund festgestellt. Er wurde von Adrian als neues Mitglied im Gremium verpflichtet.

Kurz zählte die Bürgermeisterin die zahlreichen Großprojekte auf, die während der fast 30-jährigen Amtszeit von Haller verwirklicht worden sind. Sie dankte ihrem langjährigen ehrenamtlichen Stellvertreter für sein stetes und engagiertes Wirken zum Wohle der Gemeinde. Achim Klaiber dankte Haller im Namen des Gemeinderats für sein Wirken. Haller sagte, er habe es der Bürgermeisterin nicht immer leicht gemacht, aber er wollte die Demokratie aufleben lassen. Dies sei gelungen. Dann verabschiedete Adrian Siegfried Rall, der seit zweieinhalb Jahren Mitglied im Gremium ist. Rall bemängelte die fehlende Bürgernähe und Transparenz im Gremium sowie die Holcim-Hörigkeit.