Dornstetten Vom netten Dichter zum Stallrichter

Dornstetten. Alfred Mittermeier lässt sich in keine Schublade pressen. Sein Auftritt – und das ordnete der Bayer gleich zu Beginn des Abends selbst so ein – glich einem "One-Night-Stand", bei dem man zusammenkommt, ein bissel Spaß miteinander hat und wieder auseinandergeht. Mit Sprachwitz und viel Humor wurde ausgemistet, was sich seit Adam und Eva, in paradiesischen Zeiten, bis zur heutigen politischen Situation rund um den Globus an Mist angesammelt hat.

Aus Mittermeiers Sicht war das Paradies eine Super-Firma mit hervorragenden Arbeitsbedingungen und einer 50-Prozent-Frauenquote, aber einer Schlange im Betriebsrat, die mit einer Ermunterung zum verbotenen Obsttag den Rauswurf von oben folgen ließ. Nachdem der große "Mist"er das Paradies leer geräumt hatte, schuf er die billigen Arbeitskräfte – Polen und Rumänen – und schaffte durch Abhängigkeit auch Anhänglichkeit. Ganz wie bei Bayern und Deutschland.

Überhaupt zog sich Mittermeiers Herkunftsland Bayern durch das komplette Programm. Er ratterte wie ein Maschinengewehr durch die Welt, kombinierte raffiniert gesellschaftliche und politische Themen und verfiel hin und wieder in den Lyrik-Modus, bei dem er seine Erkenntnisse in gereimter Gedichtform zum Besten gab.