Dornstetten Tödlicher Unfall am Bahnübergang in Aach

Der Mann fuhr mit dem weißen, fast neuen Wagen von Dornstetten über den Berg nach Aach. Als er den Bahnübergang überquerte, wurde das Auto von der S-Bahn, die um 10.35 Uhr am Dornstetter Bahnhof in Richtung Freudenstadt losfuhr, offenbar in voller Fahrt erfasst und mitgeschleift. Ob der Mann das Rotlicht übersehen hat oder dieses funktionierte, konnte die Polizei gestern noch nicht sagen. Schon seit Jahren ist jedenfalls bekannt, dass das rote Lichtzeiten an dem Übergang von Autofahrern je nach Sonnenstand oft übersehen wird.

Ein Mädchen, dass am Bahnübergang wartete, wurde offenbar Zeuge des schweren Unfalls. Die Bergung des völlig zerstörten Autos gestaltete sich schwierig. Die Feuerwehr und weitere Rettungskräfte gelangten über eine auf die steile Böschung gelegte Strickleiter und auf dem Bahndamm zu der Unfallstelle zwischen dem Bahnübergang und dem Viadukt. Nach einer knappen Stunde wurde der Zug einige Meter zurückgefahren und das Autowrack damit zugänglich gemacht. Für den Fahrer – er war allein im Auto – kam jede Hilfe zu spät.