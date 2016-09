Eine gemütliche Wanderung zum Pfadfinderheim in Dornstetten mit Grillabend und Lagerfeuerromantik: So wurde zum diesjährigen Ausflug des Handels- und Gewerbevereins Dornstetten eingeladen. Die Wanderer machten sich bei hochsommerlichen Temperaturen auf einen Weg rund um Dornstetten. Am Abend traf die Gruppe am Pfadfinderheim ein. Dort gesellten sich immer mehr HGV-Mitglieder dazu, um gemeinsam den lauen Sommerabend zu genießen. Musiker Mike West aus Rastatt trug bekannte Lieder zum Mitsingen vor. Zum Schluss waren sich bei Gegrillten und guter Stimmung alle Teilnehmer einig: Das muss wiederholt werden. Foto: HGV