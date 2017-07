Dornstetten Die Porträtistin der Häuser ist tot

Dornstetten. Am Donnerstag ist Eleonore Kötter im Alter von 84 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. "Sie war eine außergewöhnliche Person. Dornstetten wurde durch sie und ihre Kunst reicher", wird Bürgermeister Bernhard Haas in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus zitiert. "Die Stadt hat ihr viel Schönes zu verdanken. Wir werden ihr Andenken in Ehren halten."

Kunststiftung als Ausdruck der Symbiose

Eleonore Kötter wurde am 2. September 1932 im westfälischen Schwelm geboren. Schon 1943 kam sie als junges Mädchen in den Schwarzwald. Diesem blieb sie verbunden, als sie später ihre außergewöhnliche künstlerische Karriere begann. In der Atelierwohnung in der Alten Vogtei Dornstettens, direkt über der Stadtmauer, hatte Eleonore Kötter ihr Zuhause. Sie liebte diesen Ort. "Er hat mich immer fasziniert, und ich hätte nie gedacht, dass ich später mal hier in einer Atelierwohnung sein darf", erinnerte sich die Künstlerin in einem Zeitungsinterview anlässlich ihres 80. Geburtstags.