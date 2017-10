Dornstetten Bodybuilder lassen die Muskeln spielen

Thomas Häusermann, Nico Scheu und Verena Haug siegen

Die insgesamt elf Teilnehmer des Wettbewerbs – sieben Männer und vier Frauen – heizten die Stimmung im Fitnessstudio mit ihrer Posing-Performance zusätzlich an. Die Entscheidung über die Sieger fiel den Jurymitgliedern schwer. Zu guter Letzt entschieden sie sich bei den Männern in der Leichtgewichtklasse unter 85 Kilo für Nico Scheu und in der Schwergewichtsklasse über 85 Kilo für Thomas Häusermann. Bei den Frauen gewann knapp Verena Haug aus Loßburg. Sie hatte zwei Wochen zuvor an der Wahl zur Miss Schwarzwald teilgenommen. Zweite wurde die 17-jährige Sarah Lewandowski, die sich auch als Fußballerin einen Nahmen gemacht hat.

Ein weiterer Höhepunkt war der spontane Auftritt von Sina Schlotter, einer Fitness-Newcomerin aus der Region, die sich in kürzester Zeit einen Namen in der Szene gemacht hat. Einen Tag zuvor hatte sie den dritten Platz bei den internationalen deutschen Meisterschaften der Junioren in der Bikini-Fitnessklasse belegt. Den Gästen im "Fitnessland" zeigte sie mit ihrer Posing-Show, was mit viel Training und eiserner Disziplin möglich ist.