Dornhan Zisterne, Mulde oder doch Gründach?

Bei der Abkopplung befestigter Dach- und Hofflächen von der Kanalisation (Wasserschutzgebietszone III) kann das mittels Flächenversickerung (wasserdurchlässige Flächenbefestigung), Muldenversickerung, Mulden-Rigolen-Versickerung, Rententionsraumversickerung (Teich und Versickerung) gegenenfalls mit Vorschaltung einer Zisterne, oder mittels Dachbegrünung und Versickerung erfolgen. Bei der Abkopplung von Dachflächen von der Kanalisation (Wasserschutzgebietszone II) können Niederschläge mittels Zisterne, Teich, Filtermulde oder Gründach, jeweils in Kombination mit einer Muldenversickerung, aufgefangen werden. Die zusätzliche Anforderung ist hierbei, dass das gering verschmutzte Wasser vor der Versickerung gereinigt wird.

Den Zuschuss der Stadt gibt es nur, wenn es sich nicht um schädlich verschmutztes Wasser handelt, die Mindestgröße der Fläche 15 Quadratmeter beträgt, die Maßnahme noch nicht begonnen wurde und es sich nicht um Neubauten im Rahmen der Fertigstellung von Außenanlagen handelt.

Der Fördersatz beträgt in WSG Zone III je nach Maßnahme fünf bis acht Euro pro Quadratmeter. Bei den Dachflächen in WSG Zone II gelten die acht Euro pro Quadratmeter für jede Maßnahme. Wer in das Förderprogramm einsteigt, der verpflichtet sich für mindestens zwölf Jahre.

Sechs Monate Zeit

Das Gebiet Forstegert falle aus dem Programm heraus, weil es sich darin um ein Trennsystem handle. Dabei werden Schmutz- und Niederschlagswasser jeweils in einem eigenen Kanalnetz abgeleitet. Das Schmutzwasser fließt in die Kläranlage, das Regenwasser in ein Regenversickerungsbecken.

Bei der Mischkanalisation wird beides gemeinsam in die Kläranlage geleitet und das Grundstück über einen Anschlusskanal entwässert. Das Programm ist bis zum 30. November 2019 befristet.

Wer einsteigen will, muss die Antragsunterlagen anfordern und ausfüllen. Nach einer Grundstücksbegehung und der Prüfung, ob die Fördervoraussetzungen gegeben sind, gibt es den vorläufigen Förderbescheid. Gründe dafür, einen Antrag abzulehnen, seien beispielsweise eine zu hohe Geländeneigung oder zu wenig Freifläche, meinte Eisele. Dann muss die Maßnahme innerhalb von maximal sechs Monaten durchgeführt werden.

Sobald die Anlage abgenommen ist, erfolgt die Auszahlung des Förderbetrags. Zum Thema wird am 30. März in Weiden eine Infoveranstaltung stattfinden. Die Stadt gehe mit gutem Beispiel voraus, sagte Huber. Drei öffentliche Gebäude, Rathaus, Schule und Halle, werde man dem neuen Konzept zuführen. Schließlich strebe man eine dauerhafte Lösung an.