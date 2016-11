Dornhan Wesentliches in markanten Strichen

Herbert P. Freudenreich wurde 1920 in Hirschberg/Schlesien geboren. Sein Vater war Kunst- und Dekorationsmaler. In Hirschberg erlernte Freudenreich den Beruf des Eisenhändlers. Seine künstlerische Ausbildung erhielt er in Regensburg bei Max von Markreiter, Max Wissner und Hans Geistreiter. 1954 zog Freudenreich nach Alpirsbach, wo er bei der damaligen Firma Hetal bis zu seinem Ruhestand als Verkaufsleiter für das Inland tätig war.

Die Palette des im Duktus kraftvollen Malers reichte von figurativen Landschaftsmotiven über Stillleben bis hin zur abstrakten Malerei. Zudem war Freudenreich ein ausgezeichneter Zeichner. Mit kundigem Blick verstand er es, das für ihn Wesentliche in markanten Strichen festzuhalten. Dies zeigt sich auch in seinen malerischen figurativen Werken, in denen Farbflächen lebendigen Linien gegenüberstehen.

Gesichtslose Menschengruppen wurden sein Markenzeichen. Dabei ging es ihm um die menschliche Figur im Verhalten in ihrem Umfeld und nicht um den Menschen als Einzelgeschöpf mit seinen Gesichtszügen und Lebensspuren. Die von ihm bevorzugten Maltechniken waren Öl und Aquarell auf mittel- bis kleinformatigen Trägern.