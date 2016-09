Dornhan Viele lobende Worte für die kommissarische Schulleiterin

Claudia Prügel, Rektorin der Grundschule Dornhan, hatte Jutta Rucker die Abschiedsurkunde überreicht und ihr den Dank des Landes Baden-Württemberg übermittelt. Bürgermeister Markus Huber wies darauf hin, dass Jutta Rucker in besonderer Weise das Gesicht dieser Schule geprägt hatte. Er bedankte sich im Namen der Stadtverwaltung für die gute Zusammenarbeit und für ihre großartige Leistung in ihren Berufsjahren an dieser Schule. Elternvertreterin Christina Groß sprach ihren Dank aus für die außergewöhnliche Elternarbeit, die geprägt war von Respekt, Vertrauen und dem Wohl der Kinder mit ihren Familien.

Die frühere Rektorin der Grundschule, Brigitte Ludwig, war ebenfalls anwesend und würdigte ihre ehemalige Kollegin für ihre Leistungen. Die Fröhlichkeit von Jutta Rucker, ihre besonderen pädagogischenZiele ermöglichten eine sehr gute Zusammenarbeit.

In ihrer Abschiedsrede blickte Jutta Rucker auf ihre langjährige Tätigkeit zurück. Vieles habe sich verändert, Schülerzahlen, Lehrmittel und Orientierungspläne.