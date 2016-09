Dornhan Verfahren startet mit dem Wegebau

Dornhan. Landrat Wolf-Rüdiger Michel hatte im März einen Zuschussbescheid über knapp 364 000 Euro in Dornhan überbracht. Damit kann jetzt mit einem ersten, allerdings nur kleinen Wegebauabschnitt begonnen werden. Altbürgermeister Günter Wößner, Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft, freute sich nichtsdestoweniger: "Dann geht es auch weiter", meinte er an dem geschichtsträchtigen Ort am Hochgericht.

Zwei weitere Bauabschnitte mit einem Kostenvolumen von rund zwei Millionen Euro stehen noch bevor. Geplant sind sie für die Jahre 2017 und 2018. Insgesamt werden in dem Flurneuordnungsgebiet 13 Kilometer Asphaltwege, zehn Kilometer Schotter- und 24 Kilometer Grünwege ausgebaut.

Die Flurneuordnung tangiert mehrere Gemarkungen mit zusammen 1211 Hektar (1007 Hektar in Dornhan, 128 Hektar in Sulz und 76 Hektar in Loßburg). "Daher war Abstimmung notwendig", erklärte Wößner. Er betonte: Das Verfahren sei nicht nur eine Maßnahme für die Landwirtschaft, sondern steigere auch den Freizeitwert.