Dornhan Spezia weicht Gesundheitszentrum

Das Gesundheitszentrum sieht Huber als einen nächsten wichtigen Schritt für die Stadtentwicklung. Die Rathaussanierung ist ein weiteres großes Vorhaben, das bis 2019 abgewickelt werden müsse.

Auch in den Ortsteilen soll etwas bewegt werden. Für den Dorfplatz in Fürnsal werde ein Förderantrag für das europäische Leader-Programm gestellt. 2018 könnte damit begonnen werden. Die Planungen für ein Bürgerhaus in Leinstetten sind ebenfalls vorangeschritten. Baubeginn werde wohl ebenfalls 2018 sein. Ein weiteres Thema in Leinstetten ist der Hochwasserschutz.

Mit der Flurneuordnung dürfte es, nachdem der Startschuss gefallen ist, jetzt auch weitergehen, und zwar im Bereich Dornhan, Gundelshausen und Betzweiler. Marschalkenzimmern ist Sanierungsgebiet. Dort muss man sich auch Gedanken über eine neue Ortsmitte machen.

Das Schulhaus in Weiden ist saniert: Im Schuljahr 2017/18 werden die Grundschulen Weiden und Marschal­kenzimmern zusammengelegt. In Weiden stehen außerdem Abwassermaßnahmen und in dem Zusammenhang Entsieglungen befestigter Flächen an. Hier will die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen.

"Die Wirtschaftsförderung wird weiter ein wichtiger Part sein", sagt Huber. Er geht auch davon aus, dass der Breitbandausbau im kommenden Jahr "Früchte tragen" wird.

In kultureller Hinsicht ist in Dornhan das KKF – Kunst und Kultur im Farrenstall – das Aushängeschild. Darüber hinaus stehen 2017 zwei Großveranstaltungen an: vom 7. bis 9 Juli das Stadtfest und zum Ende der Sommerferien das landwirtschaftliche Herbstfest auf dem Kaltenhof.