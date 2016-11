Dornhan Prunksitzung im antiken Rom

Dornhan. Jochen Schoch hielt einem kurzen Rückblick über die vergangenen Aktivitäten. Beim Backtag im Mai ließ die Zunft zusammen mit Hermann und Irmgard Reich die alte Backtradition wieder aufleben. Zum Kameradschaftsabend der freien Narrenvereinigung Waldgau und dessen 35. Jubiläums lieferten die Dornhaner Narren mit einer "Modeschau" einen Programmbeitrag.

Enttäuscht zeigte sich Schoch über das Helferfest, da nur wenige Mitglieder der Einladung gefolgt seien. Viel Arbeit gab es in der Zunftstube. Einige fleißige Helfer trafen sich zur jährlichen Apfelernte. Für die geleisteten Arbeitsdienste bedankte sich Jens Burkhardt bei den Mitgliedern.

Björn Burkhardt berichtete über die anstehende Fasnet. Die Ausfahrten für das kommende Jahr stehen fest und sind im Narrenfahrplan zusammen getragen. Auch die Planungen für die Fasnet in Dornhan sind erledigt. Die dritte Guggen- und Dance- Nacht bietet wieder ein abwechslungsreiches Programm. Hierfür wurden verschiedene Musik- und Tanzgruppen aus Nah und Fern eingeladen. Auch der Fasnetsmontagsumzug wird wieder in gewohnter Weise in Dornhan stattfinden. Das Motto für die kommende Prunksitzung steht auch schon fest. So wird die Festhalle zum antiken Rom umfunktioniert.