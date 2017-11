Dornhan Infoveranstaltung zu Windkraft geplant

So stand an diesem Abend die Schaffung von Rundwanderwegen um Leinstetten und die Anbindung an das Wanderwegenetz des Schwarzwaldvereins auf dem Programm. Zu diesem Thema konnte Evelyn Bronner Ingo Meyer vom Schwarzwaldverein Dornhan begrüßen.

Nach Aussage von Meyer befindet sind im Raum Dornhan 66 Kilometer Wanderwege ausgeschildert, das der Schwarzwaldverein kontrolliere und pflege. Um Rundwander- oder Themenwege zu realisieren, müsste verschiedenes beachtet werden. Die Kennzeichnung werde, wie Zimmermann von der Schlossbrücke anhand von Beispielen aufzeigte, ins System eingebunden. Es müsse die zuständige Stellen des Naturparks kontaktiert werden, die Frage der Frequentierung und Pflege der Rundwege müssten abgeklärt sein. Ein wichtiger Faktor sei vor allem die Zusammenarbeit mit der Stadt Dornhan. Zur Klärung der anstehenden Fragen sagte Meyer seine Hilfe zu.

Zum Thema Windkrafträder auf dem "Bettenberg" informierte Gerd von Podewils. Es wurde beschlossen, am 13. Dezember eine Infoveranstaltung abzuhalten. Der genaue Zeitpunkt wird veröffentlicht.