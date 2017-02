Dornhan Guggenmusiker lassen es krachen

Dornhan. Die Halle vibrierte von lauter Guggenmusik, Narren klatschten und sangen auf Stühlen und Tischen, tanzten und unterhielten sich aufs Beste.

Das Programm hatte zehn verschiedene Vorträge zu bieten. Bis gegen Mitternacht wurden Musikbeiträge und Showtänze von befreundeten Zünften aus Hardt, Schenkenzell, Albstadt, Boll, Dettingen, Sulz und Altoberndorf geboten.

Mit dem Narrenruf begrüßte der Zunftvorsitzende Jochen Schoch die Narren aus Nah und Fern und führte launig durch das bunte Programm. Die Halle war mit Hästrägern und Besuchern in origineller Maskerade gut gefüllt. Den Auftakt machten die Dornhaner Lauser, die in ihrem Häs glänzten und sich dann als sichere Showtänzer erwiesen. Der Tanz der Garde wurde gleich mit bester Stimmung und langem Applaus begleitet. Nicht weniger temperamentvoll mischte die Showtanzgruppe Dance Denomination aus Altoberndorf die Narren mit ihrem futuristischen Mix aus Hip-Hop-Elementen im "New Style", Rock-, Techno- und Showtanz auf. Unter der Leitung von Damiano Maiolini zeigten die Tänzerinnen nicht nur Gewandtheit und Ausdauer, sondern wussten auch mit Charme zu überzeugen. Klar, dass die obligatorische Zugabe nicht fehlen durfte.