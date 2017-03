Dornhan Eschenhain wird bald verschwinden

In Horb, Sulz und Oberndorf seien deswegen schon etliche Bäume gefällt worden, die ihre Stabilität verloren hätten, und auch vor Dornhan mache die Krankheit nicht Halt. Die logische Folge: Eschen werden nicht mehr angepflanzt, weil sie voraussichtlich keine Zukunft haben, meint Huber.

"Kein Kraut gewachsen"

Dabei war die Esche nach Buche und Eiche die dritthäufigste Laubbaumart im Land. Aufgrund ihrer Trockenheitstoleranz und Anpassungsfähigkeit wurde ihr einst eine rosige Zukunft vorausgesagt. Nach Angaben des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz sind aber mittlerweile mehr als 90 Prozent der Eschen erkrankt. Sie werden im Laufe der kommenden zehn Jahre verschwinden.

Schuld ist der Hymenoscyphus fraxineus, auf Deutsch Falsches Weißes Stängelbecherchen. Die Sporen des Pilzes dringen über die Blattstiele in die Triebe vor und lassen diese absterben. Häufig sei auch die so genannte Stammfußnekrose zu beobachten, weiß der stellvertretende Forstamtsleiter Norbert Utzler vom Landratsamt Rottweil. Gegen die Krankheit sei "kein Kraut gewachsen", meint er. Einzelne Äste würden ausfallen, die Kronen seien dezimiert, und man müsse die Eschen entlang von Wegen aus Gefahrengründen immer mehr zurücknehmen.

"Wir hoffen, dass irgendwann eine Resistenz auftritt, aber eine neue Population werden wir wohl nicht erleben", prognostiziert er. Der Pilz breite sich einfach zu schnell aus und greife vom Altbaum bis zum Einjährigen alle Eschen an.

Ein ähnliches Problem wie in Dornhan gebe es auch bei der Allee in Sulz-Kastell. Eines ist also für den Forstexperten klar: "Mit der Esche können wir nicht mehr planen".