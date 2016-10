Heike Kretschmann eröffnet ihre Praxis "Knopf ran" am 16. Oktoer in Dornhan. Die Therapeutin blickt dabei auf mehrere Jahre therapeutischer Erfahrung in Hypnose und weiteren psychologischen Verfahren zurück. Am morgigen Sonntag eröffnet sie ihre Räume im Schießrain 10, die direkt neben dem Seniorenzentrum liegen. Alle Interessierten können sich zwischen 11 und 18 Uhr in den neuen Räumen umschauen und sich über die Angebote in der Praxis informieren. Foto: Haubold