Dornhan Das Spezia-Gebäude wird abgebrochen

Die Abbruchkosten kommen auf 236 000 Euro. Weil die "Spezia" im Sanierungsgebiet liegt, werden 60 Prozent vom Land gezahlt, so dass die Stadt noch rund 94 000 Euro selber zahlen muss. Die Verwaltung wird nun die Abbrucharbeiten ausschreiben.

Es standen noch weitere Bausachen auf der Tagesordnung: Einen Holzschuppen in Dornhan und einen Schuppenanbau in Weiden genehmigte der Gemeinderat im Nachhinein. Über den Schuppen hat allerdings der Ortschaftsrat noch nicht entschieden. Für den Neubau eines Einfamilienhauses in Busenweiler wurde eine Verschiebung des Baufensters beantragt. Die Nachbarn hätten damit kein Problem, meinte Stadtrat Rainer Rais. Bürgermeister Markus Huber hält die Abweichung für städtebaulich sinnvoll. Bei einer Enthaltung wurde diesem Baugesuch zugestimmt. Die Genehmigung wurde auch für den Neubau eines Einfamilienhauses in der Bildstockstraße in Marschalkenzimmern erteilt.

Dagegen lehnte der Gemeinderat die Schuppenerweiterung im Hopfauer Weg in Weiden ab. Dazu hatte Bürgermeister Huber geraten: "Sonst machen wir ein Fass auf", befürchtete er. Tangiert würde in dem Fall städtische Fläche, die noch eingegrünt werden müsse. Ortsvorsteher Wolfgang Vielsack empfahl, einen Kompromiss zu suchen. Auch Huber signalisierte Gesprächsbereitschaft mit dem Bauherrn. Ohne Diskussion beschloss der Gemeinderat, den Beitritt der Stadt zum Gemeindenetzwerk "Bürgerschaftliches Engagement". Dessen Ziel ist es, Bürgerengagement in Kommunen zu fördern. Dafür gibt es dann auch fachliche Unterstützung. Die Mitgliedschaft kostet nichts.