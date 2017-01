Dornhan Bei Minusgraden haben sie die Sonne dabei

Wie jedes Jahr, kommt auch diesmal die Hälfte des gesammelten Geldes von Leinstetten und Fürnsal nach Tansania, an die Mission der Barmherzigen Schwestern von Untermarchtal. Das vom Kindermissionswerk überwiesene Geld wird für verschiedene Projekte für Kinder dort verwendet.

Bei eisigen Temperaturen und mit großem Eifer machten sich die Kinder auf den Weg, um zusammen mit ihren Begleitern vor den Häusern ihre Sprüche aufzusagen und zu singen. Eine Gruppe von ihnen war auch in Fürnsal unterwegs. Zum Schluss schrieben sie wie üblich 20 C + M + B 17 an die Tür. Das bedeutet: "Christus mansionem benedicat", den Segen Gottes für das Haus und seine Bewohner.