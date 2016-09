Dornhan Arztpraxis im früheren Postgebäude

Vorgesehen ist, dass die Firma Spezia in das Mado-Gebäude in der Balmerstraße einzieht. Mado selber zieht ins Dornhaner Gewerbegebiet. Wenn das soweit ist, soll das Spezia-Gebäude abgebrochen werden. Die Stadt stellt das Grundstück einem Investor für den Neubau des Ärztehauses zur Verfügung. Huber rechnet damit, dass möglicherweise noch in diesem Jahr abgebrochen werden kann, um im kommenden Jahr mit dem Neubau zu beginnen. Dort sollen diverse Praxen gebündelt werden.

In Alpirsbach seien die Räumlichkeiten begrenzt gewesen, um zu vergrößern, erklärte Michael Fischer. Das war mit ein Grund, in Dornhan eine Zweigstelle einzurichten.

Die Kassenärztliche Vereinigung dränge aber auch auf Niederlassungen von Praxen in unterversorgten Gebieten, sagte Fischer. Dabei sei es schwierig, Ärzte zu bekommen. Viele wollten lieber in die Städte, obwohl es auf dem Land viel zu tun gebe. "Da gibt es auch eine wirtschaftliche Basis", ist Fischer überzeugt. Er kündigte an, dass im kommenden Frühjahr noch eine zweite Ärztin zur Verstärkung nach Dornhan kommt. Fischer betonte: "Wir wollen niemandem etwas wegnehmen, sondern eine Ergänzung sein." Er ist sich sicher, dass es Elke Behling in der neuen Praxis nicht langweilig wird.