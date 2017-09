Dormettingen Red Jackets beim Oldie-Frühschoppen

Die Kultband aus dem "wilden Süden" ist längst ein fester Bestandteil der überregionalen Rock’n’Roll- und Boogie-Woogie-Szene. Doch auch in der Münchner Rockabilly-Szene mischen die Cento-Sisters zwischenzeitlich mit. Im Deutschen Theater in München, wo internationale Künstler und Kabarettisten auftreten, werden die drei Mädels aus dem Oberen Schlichemtal am 27. und 28. Oktober eine bereits an beiden Tagen ausverkaufte Elvis-Show mitgestalten und danach auf Tournee gehen.

Zusammen mit einem der Stars der Münchner Rock’n’Roll- und Rockabilly-Szene, Chris Aron & the Croakers, sind die Sängerinnen schon öfters in dieser Konstellation in diversen Münchner Clubs aufgetreten.

Begonnen hat alles beim größten deutschen Oldiefestival in Wettenberg bei Gießen in Hessen, wo die Red Jackets nächstes Jahr für den Samstag, 28. Juli, abends sowie am Sonntag, 29. Juli, ab 11 Uhr bereits zum vierten Mal engagiert sind.