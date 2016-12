Dormettingen "Naher Bezug" zur Gemeinde nötig

Demnach können Personen Grundstücke erwerben, die seit mindestens einem Jahr in Dormettingen wohnen, deren Eltern oder Kinder dort wohnen, die mindestens zehn Jahre in Dormettingen gewohnt haben, die ihren Arbeitsplatz seit mindestens einem Jahr in Dormettingen haben oder die in anderer Art und Weise den nahen Bezug zu Dormettingen vorweisen können.

Mit dieser Maßnahme, so Bürgermeister Müller, soll gewährleistet werden, dass Bauwillige, die eine dieser Forderungen erfüllen, auch künftig einen Platz im Bruck erwerben können.

Diese Beschränkung gelte allerdings nur so lange, bis weitere Bauplätze dort erschlossen seien. Auswärtige Bauwillige könnten aber an anderer Stelle in Dormettingen Bauland erwerben. Müller denkt dabei an den Bereich ­Kaffeebühlstraße. Dort hat die Gemeinde das Anwesen 18 sowie ein weiteres Grundstück mit einer Fläche von insgesamt 30 Ar erworben. Wenn die dafür beantragten Fördermittel aus dem Programm Ländlicher Raum genehmigt seien, könnten dort fünf Bauplätze entstehen.

Zudem hat der Gemeinderat den Entwurf für die Änderung des Gewerbegebiets Bubensulz genehmigt sowie die erneute Auslegung und Behördenanhörung beschlossen. Dabei geht es um die Bildung eines weiteren Grundstücks und dessen Erschließung.

Der Satzungsbeschluss könnte laut Müller im März gefasst werden. Die Erschließung des Areals werde parallel dazu vorbereitet.