Dormettingen Knapp eine halbe Million aus dem Eppler-Erbe für Dormettingen

Die Fassadensanierung und die Malerarbeiten erledigt die Balinger Firma Zahner für 19 551 Euro. Der Auftrag für die Werksteinarbeiten geht an die Firma Steinmetz Rager in Bisingen zum Gesamtpreis von 4535 Euro.

Müller ging auch auf den Feldwegebau durch die Firma Holcim im Zuge des Ölschieferabbaus ein.

Einem Vertragsentwurf zwischen Gemeinde und Firma stimmte der Gemeinderat zu und beauftragte den Bürgermeister, den Vertrag zu unterzeichnen. Das Feldwegenetz dient der Bewirtschaftung der künftigen Feld-, Wald-, Wiesen- und Ackerflächen. Es wird in den Besitz der Gemeinde Dormettingen übergehen.

In seinem Baustellenbericht nannte Anton Müller die Breitbandversorgung in den Gewerbegebieten. Alle Betriebe hätten nun Glasfaseranschlüsse erhalten. Hausanschlüsse bringe der Betreiber in den nächsten Monaten an. Am morgigen Dienstag werde diesbezüglich im Balinger Landratsamt eine Vereinbarung mit dem künftigen Betreiber unterzeichnet.

Die Hallenbodensanierung nach dem Wasserschaden ist laut Müller nun komplett erledigt. Beschädigte Fliesen sind ersetzt, kleine Mängel müssen noch nachgearbeitet werden. Auch die Verlegung der Wasserleitung an der Kreisstraße verlaufe planmäßig, teilte Müller mit.

Der Dormettinger Bürgermeister ist erfreut, dass der Spielplatz im SchieferErlebnis für den Deutschen Spielraum-Preis nominiert ist. Dieser wird von der Stadt und Raum Messe und Medien GmbH vergeben.

Nominiert sind Projekte in Wien, Hamburg, Düsseldorf – und Dormettingen, darauf ist Müller stolz. Wer gewinnt, wird am 10. November auf einer Fachmesse in Köln bekannt gegeben.