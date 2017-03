Dormettingen "Im Breitensport ist der TSV gut aufgestellt"

Dormettingen. Er erinnerte an die Altmaterialsammlung, die Bewirtung beim GeoPark-Aktionstag und an den TSV-Aktiv-Tag. Der Wasserschaden in der Mehrzweckhalle habe sich negativ ausgewirkt, vor allem in der Abteilung Tischtennis, zudem habe der Sporttag nicht durchgeführt werden können. "Zum Glück verfügen wir als eine der wenigen Gemeinden dieser Größe über den Luxus, eine zweite Halle zu haben." Der TSV, so Kraft, werde 2018 die Kreiswaldlaufmeisterschaften ausrichten.

Er teilte weiter mit, dass Lydia Suchy die Geschäftsstelle von Sandra Hoch übernehmen werde. Schriftführerin Lydia Ziegler erinnerte an die Veranstaltungen und sieben Ausschusssitzungen. Kraft zog als Vorsitzender der Sparte Breitensport eine gute Bilanz: "Wir sind gut aufgestellt, die Befürchtung, die Jedermänner würden überaltern, hat sich nicht bewahrheitet." Die Leichtathletikabteilung verfüge zwar über keine erwachsenen Athleten, dafür würden viele Kindern und Jugendliche Sport treiben. Die Freitagsgruppe bestehe aus bis zu 15 Kindern, die Mittwochsgruppe umfasse 31 Kinder. Herausragende Athletinnen seien die Regional-Waldlaufmeisterin und Kreis-Waldlaufmeisterin Indira Strobel, die 2016 beide Titel noch mit ihrem Team in der Altersgruppe U 10 geholt habe, sowie Chantal Müller, die in der Kreisbestenliste 2016 den zweiten Platz über 100 Meter und den dritten Rang über 800 Meter eingenommen habe.

Die Jugendfußballer des TSV Dormettingen sind in Spielgemeinschaften mit den Vereinen aus Schömberg und Dotternhausen aktiv. Zwei Dormettinger kicken in Frommern. Unter dem Motto "Zukunft Fußball im Oberen Schlichemtal" haben die Vereine Schömberg. Dotternhausen, Dautmergen, Dormettingen und Täbingen, die eine Spielgemeinschaft bilden, tragen künftig einen einheitlichen Dress, der das Zusammengehörigkeitsgefühl vermitteln soll, so der Jugendleiter der Sparte Fußball Stefan Weckenmann. Die Tischtennisabteilung hat mit Stefan Scherer einen neuen Abteilungsleiter. Die erste Mannschaft belegt in der Bezirksklasse derzeit Platz fünf. Die zweite Mannschaft spielt in der Kreisklasse A und ist abstiegsgefährdet. Die Jugendmannschaft nimmt in der Kreisliga den letzten Platz ein.