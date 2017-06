Dormettingen Grünspargel vom Lindenhof macht den Auftakt

Grünspargelanbau in Dormettingen bedeutet viel Handarbeit und jede Menge Erfahrung in dem eigentlich nicht typischen Spargelanbaugebiet. Sei es bei der Ernte unter extremen Wetterbedingungen wie Graupelschauern oder frühsommerlicher Hitze, oder bei der Wahl des richtigen Erntezeitpunkts. Diese und weitere Ausführungen des Betriebsleiters Ulrich Steimle beeindruckten die interessierten Verbraucher auf den Spargelanlagen bei Dormettingen.

Beim abschließenden Genuss kleiner Kostproben aus der Grünspargelküche von Karin Steimle waren sich die viele Besucher schnell einig: "Wir sind auch bei einer der kommenden Betriebsführungen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb im Zollernalbkreis dabei."

Die nächste Betriebsführung inklusive einer Brotverkostung findet am Freitag, 16. Juni, ab 18 Uhr auf dem Schönberghof Isingen bei Familie Kränzler statt. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 07433/92 19 41 oder per E-Mail an landwirtschaftsamt@zollernalbkreis.de möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Pro Person wird ein Teilnehmerbeitrag von sieben Euro erhoben.